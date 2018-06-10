РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. В Подольске в воскресенье футбольная команда «Витязь» сыграет с командой «Титан» из Клина на стадионе «Труд», начало в 15:00, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Витязь».

«Спустя всего четыре дня после кубковой игры со «СтАрсом» футбольной команде «Витязь» предстоит провести еще один домашний матч и проверить свои силы на прямом конкуренте в борьбе за призовые места - команде «Титан» из Клина. Встреча состоится 10 июня в Подольске на стадионе «Труд», начало в 15:00. Приглашаем любителей футбола поддержать нашу команду», - говорится в сообщении.

Один из традиционных лидеров III дивизиона — «Титан» — опережает команду «Витязь» на две строки в таблице, но эта разница составляет всего одно очко.

Несмотря на высокую позицию, свой предыдущий матч в чемпионате «Титан» проиграл с разгромным счетом 0:4, на своем поле уступил егорьевскому «УОР №5». Еще раньше была сыграна домашняя ничья с «Долгопрудным-2». Единственный матч с командой из группы лидеров «Титан» тоже проиграл, хотя в этом плане и «Витязю» похвастаться нечем. Но с командами ниже в таблице подольская команда играет стабильнее.

Обе команды несколько дней назад провели матчи 1/8 финала Кубка России. «Витязь» со счетом 2:0 обыграл коломенский «СтАрс», а «Титан» разгромил 6:1 аутсайдера группы «Б» III дивизиона – команду спортивной школы «Можайск».