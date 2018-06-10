РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жителей городского округа в преддверии Дня России и пожелали им мирного неба и процветания, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В праздничный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мирного неба, новых успехов, доброго здоровья и благополучия! Силы, единства и процветания нашей любимой Родине – Великой России!» - говорится в сообщении.

В поздравлении также отмечается, что граждане России строят современное демократическое государство в период серьезных вызовов времени.

«Проводимый руководством Российской Федерации стратегический курс на глубокую модернизацию экономики, улучшение качества жизни россиян, укрепление международного авторитета России опирается на широкую поддержку жителей. Сохранить и приумножить достигнутое можно только общими усилиями», - отмечается в сообщении.

День России — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.