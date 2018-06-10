РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Власти Подольска и энергетики планируют регулярно проводить семинары и совещания с предпринимателями по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

На территории производственной базы филиала АО «Мособлэнерго» «Подольские электрические сети» при поддержке администрации горокруга 7 июня состоялся семинар по теме: «Актуальные вопросы технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» на территории городского округа Подольск».

«Совместно с управлением по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации горокруга принято решение о проведении регулярных, совместных семинаров и совещаний на площадках администрации с субъектами малого и среднего предпринимательства. В ходе проведения встреч предполагается освещать изменения в законодательстве по технологическому присоединению и решать накопившееся вопросы по данному направлению», - говорится в сообщении.

В первом семинаре приняли участие представители филиала АО «Мособлэнерго» «Подольские электрические сети», управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации Подольска, МКУ «Градостроительное управление и субъекты малого и среднего предпринимательства».

В ходе семинара обсуждались вопросы, которые волнуют предпринимателей округа. В том числе сокращение сроков по технологическому присоединению от момента подачи заявки до получения электрической энергии; предпринимаемые действия абонента, если вблизи присоединяемого объекта расположены электросетевые объекты нескольких сетевых организаций; условия принятия в работу заявки на технологическое присоединение от собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах и самое главное - причины отказа и другие.