РИАМО — 10 июн. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Петром Порошенко вопросы выдачи задержанных, в том числе главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает Газета.ru

О деталях телефонного разговора с президентом Украины Путин рассказал в ходе пресс-конференции после саммита стран ШОС.

«Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — сказал Путин.

По словам главы государства, инициатива разговора исходила от украинской стороны, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации.