РИАМО - 10 июн. Необычные блюда русской кухни представят гостям фестиваля «День России. Московское время», также на площадках фестивалят можно приобрести футбольные сувениры и изделия народных промыслов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

11 и 12 июня в столице пройдет фестиваль «День России. Московское время». На фестивальных площадках в московских парках в эти дни посетителей ждут спектакли, концерты, мастер-классы. На городских площадках – площадь Революции, Тверская, Новый Арбат – приятным добавлением к программе культурной станет торговая и гастрономическая, а на Профсоюзной улице развернется фермерская ярмарка.

«Меню ресторанных шале позавидуют Гоголь и дядюшка Гиляй: перепела степные с таежным медом, донской теленок с томатами, открытые пирожки с уткой и травами, печеные утиные ножки со свежей репой, кулебяки, курники, бефстроганов в хлебном каравае, оленина на углях, шанежки с медовой морошкой, а для утоления жажды - травяные чаи, квас, морсы», - отмечается в сообщении.

На Новом Арбатепредложат отведатьрасстегаи и пирожки, блинчики из черемуховой, гречишной и кедровой муки и рассольник, а также гречневую кашу и оригинальный печеный картофель. Здесь же будут продавать уникальные предметы декора – изразцовую плитку, изделия из фарфора, оригинальную керамику и украшения. На площади Революции можно будет приобрести игрушки, изделия из льна, керамику, свечи, авторские украшения и даже музыкальные инструменты: гусли, балалайки и колесные лиры. На Тверской площади можно будет приобрести елецкие кружева, интерьерные игрушки ручной работы, керамику, посуду и предметы декора ручной работы, подарки от «Мастерской майолики».

На Профсоюзной улице в дни фестиваля развернется широкая фермерская ярмарка: сыры из Алтая, Ярославской области и Белоруссии, арбузы и дыни из южного Казахстана, овощи, фрукты и ягоды из Тамбовской области и Чувашии, мед и мясо из Воронежской области, крымский чай и многое другое. Рестораторы приглашают попробовать плов из казана, различные блюда из курицы и мяса, запивая все это кофе, смузи, чаем и заедая алтайским мороженым.

На Новом Арбате, площадях Тверской и Революции гости фестиваля, среди которых, конечно же, будут футбольные болельщики, смогут выбрать подарок на любой вкус – футболки, «шапки болельщика», рюкзаки и сумки, сувенирные тарелки, игрушки, блокноты и магниты – всего 22 наименования сувениров, которые помогут стать ближе к большому футбольному празднику. А чтобы выбирать было не только интересно, но и вкусно, организаторы фестиваля предлагают попробовать мороженое и разнообразные сладости – пряники, карамель, печенье.