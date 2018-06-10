РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Команда из Люберец 9 июня одержала победу в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» на слете «Я - гражданин Подмосковья», сообщается в Instagram-аккаунте управления по делам молодежи администрации муниципалитета.

Зональный этап молодежного слета «Я - гражданин Подмосковья» проходит в июне. Организовано три смены по различной тематике. Первая смена, которая продлится до 11 июня, будет посвящена спорту, здоровому образу жизни и экологии. Также пройдут смены по волонтерству, патриотизму, молодежному самоуправлению и другим направлениям.

«Команда городского округа Люберцы в рамках Московского областного молодежного слета «Я - гражданин Подмосковья» одержала победу в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок». Поздравляем ребят!» - говорится в сообщении.

«Ворошиловский стрелок» - интеллектуальная игра. Играют две команды по четыре игрока, игры проходят за цветными трибунами с кнопками. Игрокам за трибунами одного цвета задается вопрос, отвечает тот, кто первым нажал кнопку. При правильном ответе соперник покидает игру. Цель игры - «убрать» всех соперников, стоящих за трибунами.

Молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» пройдет традиционно в Егорьевске с 9 по 29 июля. В этом году будет шесть образовательных направлений — «Арт-кластер» - для творческих людей, «Активный гражданин» - для студентов и активистов, Business Camp - для предпринимателей и новаторов, «Медиасфера», Lifestyle – для спортсменов, экологов и приверженцев здорового образа жизни, а также отдельный кластер под названием «Я волонтер». По каждому из направлений молодежь может не просто обсудить свои проекты, но и презентовать их.