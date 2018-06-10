РИАМО - 10 июн. В результате столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде в Орловской области погибли четыре человека, еще 12 получили травмы, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

По данным следствия, утром в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово в Орловской области произошло столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса, перевозившего пассажиров.

«В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы 12 человек с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.