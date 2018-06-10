РИАМО — 10 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не покидала «большую восьмерку», передает Газета.ru.

«Что касается возврата в «семерку», или «восьмерку», мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

Он отметил, что, по данным МВФ, по паритету покупательной способности страны ШОС превзошли страны «большой семерки».