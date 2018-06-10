РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июн. Более 20 команд примут участие в суперфинале турнира по футболу среди дворовых команд, который пройдет в Подольске 12 июня, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Витязь».

«На главном поле стадиона «Труд» 12 июня завершится весенний турнир дворовых команд среди ребят в возрастных категориях до 14, 16 и 20 лет. Суперфинал турнира приурочен ко Дню России и старту чемпионата мира по футболу в нашей стране. По итогам соревнований победители и призеры соревнований получат полноценные кубки и медали», - говорится в сообщении.

Старт соревнований намечен на 12:00, турнир продлится около 4 часов. В суперфинале примут участие 8 команд каждого возраста, которые заняли первые места в рейтинге, формировавшемся по итогам этапов турнира. Всего состоялись три предварительных этапа: Приз Открытия сезона и Кубок Победы на стадионе «Труд», а также Кубок Климовска на поле ФСК «Заречье».

По итогам каждого игрового тура победители соревнований получали памятный кубок. Среди всех участников, независимо от занятого места, каждый тур разыгрывался профессиональный футбольный мяч.

Соревнования проходят при поддержке администрации городского округа Подольск, комитета по физической культуре и спорту, футбольного клуба «Витязь».

В суперфинале среди ребят до 14 лет участвуют команды Roma, МФК «Шипы», ФК «Планета», Заслонье, Металлург-2, Подолье, Торнадо, Кириешки; до 16 лет - ФК «Шипы», Империя, Чертаново, Возвращение, Импульс, Звезда Гривно, Roma, ЛФК «Гладиаторы»; до 20 лет - ПФК «Штурм», Вегас, ФК «Шипы-1», ФК «Шипы-2», Монреаль, Импульс, МФК «Сфера», ФК «Гладиаторы».