РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Жителей частного сектора в двух поселениях - Томилино и Малаховка подмосковных Люберец призвали заключить обязательные договоры на вывоз мусора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители частного сектора поселений Малаховка и Томилино Люберец. В соответствии с законом Московской области о благоустройстве, на собственников домовладений возлагаются обязанности по складированию бытовых отходов и мусора в специально отведенных местах, а также по заключению договора на вывоз мусора со специализированными организациями», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что жителям рекомендуют заключить договоры с ООО «Коммунальные платежи онлайн», выступающей как расчетно-кассовый центр и поручить данной организации привлечь к сотрудничеству мусоровывозящую компанию.

«В случае отсутствия договора на собственника будет наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Жители Томилина могут заключить договоры на вывоз мусора по адресам: улица Пушкина, дом №9, отдел Томилино теруправления «Томилино-Октябрьский»; деревня Токарево, улица Октябрьская, дом №22, школа №22; поселок Жилино, дом №128, школа №23; поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №39, отдел Октябрьский теруправления «Томилино-Октябрьский».

Жители Малаховки могут заключить соответствующие договоры по адресу: улица Комсомольская, дом №1А, кабинет №7.