РИАМО — 10 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин подтвердили высокий уровень отношений, передает Газета.ru.

«Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао отметил, что подтверждение улучшения отношений между Россией и Китаем имеет серьезное значение не только для двух стран, но и для всего мира», - отмечается в сообщении.

По словам главы государства, в 2018 году Россия и Китай могут выйти на уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов США.