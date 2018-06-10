РИАМО - 10 июн. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения грузового поезда и автобуса в Орловской области, сообщается на сайте надзорного органа.

В воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки - Орловские, расположенного в Орловской области, водитель пассажирского автобуса пересекал пути и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате происшествия есть пострадавшие, среди пассажиров автобуса - погибшие.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового поезда 10 июня 2018 года в 8:17 на железнодорожном переезде в Орловской области», - говорится в сообщении.

В целях обеспечения прав пострадавших и координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится заместитель Орловского транспортного прокурора Андрей Семкин.

Проведение проверки поручено Орловской транспортной прокуратуре, проводятся необходимые оперативные мероприятия.