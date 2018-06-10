РИАМО - 10 июн. Для создания благоприятных погодных условий над Москвой в День России задействуют десять самолетов, сообщил РИАМО в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Двенадцатого и 13 июня 2018 года будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе. Для этого задействуют самолеты типа Як-42, Ан-12, Ан-26», - сказал Бирюков.

Он добавил, что количество применяемых веществ определяется в соответствии с метеорологической обстановкой непосредственно 12 и 13 июня.

«Процесс воздействия на минимизацию выпадения дождевых осадков метеорологи называют «засеиванием». Против слоистых форм нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед, а против слоисто-дождевой облачности - жидкий азот. Йодистым серебром обрабатывают наиболее мощные дождевые облака. Попадая в облака, частицы реагента концентрирует влагу вокруг себя, «вытягивая» из туч воду. В результате, над районом, где распылят сухой лед или йодистое серебро, практически сразу начинается сильный дождь. По пути к Москве тучи уже истратят весь «боезапас» и рассеются», - добавил представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.