РИАМО - 10 июн. В Орловской области пассажирский автобус выехал на переезд и столкнулся с грузовым поездом, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, для расследования ДТП на место выехала комиссия Московской железной дороги (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В воскресенье в 08:14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки - Орловские МЖД, расположенного в Орловской области, водитель пассажирского автобуса пересекал пути и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате происшествия есть пострадавшие, среди пассажиров автобуса есть погибшие.

«Переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации. Оперативная комиссия МЖД выехала на место для выяснения причин произошедшего», - отмечается в сообщении.

Медицинские работники железной дороги прибыли для оказания помощи пострадавшим. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. Информация уточняется. Локомотивная бригада не пострадала.

Поскольку движение на данном участке малоинтенсивное, ненадолго задержан в пути один пригородный поезд.