РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июн. Пляжный футбольный клуб «Элмонт» из Королева разгромно проиграл команде «Дельта» из Саратова во втором туре чемпионата России по пляжному футболу, сообщается в группе ПФК «Элмонт» в соцсети «ВКонтакте».

Матчи первых четырех туров чемпионата России по пляжному футболу проходят в Санкт-Петербурге. Игра между «Элмонтом» и «Дельтой» состоялась 9 июня на стадионе «Nova Arena».

«Матч «Дельта» - «Элмонт» завершился со счетом 10:1. Результат по периодам – 2:0, 4:1, 4:0. Гол у «Элмонта» забил Вадим Бокач», - говорится в сообщении.

В первом туре «Элмонт» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 3:4, после двух туров команда занимает 9 место в турнирной таблице. Следующий матч «Элмонт» проведет 11 июня, соперником королевской команды в третьем туре станет московский ЦСКА.