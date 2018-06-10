РИАМО - 10 июн. В Москве с воскресенья изменяются автобусные маршруты №65 и №65к, а также М5 и №158, изменения связаны, в том числе, с проведением чемпионата мира по футболу и Дня России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проведение мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу и Дня России внесет изменения в работу наземного транспорта. С 22:20 10 июня до окончания мероприятий 13 июня автобус М5 будет следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус №158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг», - отмечается в сообщении.

На работу общественного транспорта также повлияют строительные работы, которые идут на Зеленоградской улице. С 10 июня автобус №65 будет следовать между Клинской улицей и платформой «Моссельмаш» по Фестивальной, Онежской и Солнечногорской улицам (вместо Зеленоградской улицы). А автобус №65к будет ходить в обоих направлениях по Солнечногорской улице вместо участка Онежской улицы, Фестивальной и Зеленоградской улиц.

По измененным участкам автобусы поедут со всеми остановками.

Кроме того, с воскресенья меняется время работы автобусов №398 и №433. По выходным первый автобус №398 будет отправляться от метро «Теплый Стан» в 04:40 (вместо 05:15), а последний отходить от остановки «Троицк (Торговый центр)» в 01:20 (вместо 00:34).

Первый автобус № 433 будет отправляться от метро «Теплый Стан» в 04:40 (вместо 05:16), а последний — от остановки «Троицк (микрорайон В)» в 01:20 (вместо 00:19).

11 июня автобусы №839 «Метро «Кантемировская» — Бюро судмедэкспертизы» работают по расписанию субботы.