РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июн. С начала текущего года в подмосковном Королеве отремонтировали порядка 4,5 тысяч квадратных метров кровельного покрытия, написал глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Восстановление кровли многоквартирных домов – один из важных этапов подготовки нашего города к осенне-зимнему периоду. С начала года (2018 года - ред.) силами ведущих управляющих компаний отремонтировали порядка 4,5 тысяч квадратных метров кровельного покрытия», - написал Ходырев.

Все работы по подготовке жилого фонда к зиме в Королеве планируют закончить до 15 сентября.