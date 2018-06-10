РИАМО - 10 июн. В прошедшую ночь на территории Подмосковья зафиксировали заморозки, температура воздуха опустилась до минус 1 градуса, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Как всегда наша метеостанция Черусти показала минус 1 градус. В Клину было плюс 2,7 градуса, Новый Иерусалим - плюс 2,4 градуса, плюс 2,8 градуса было в Серпухове», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в Москве на станции ВДНХ было зафиксировано плюс 6,1 градуса, в центре города температура воздуха ночью составила 8,9 градуса тепла.