РИАМО - 10 июн. Более чем на 70% выполнили работы по благоустройству территории перед главным входом ВДНХ в Москве, а на прилегающих улицах уже уложили свыше 52 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«Работы по благоустройству территории, прилегающей к главному входу ВДНХ, выполнены более чем на 70%. Сейчас полностью завершено устройство кабельной канализации. Проложено более 28 километров траншей и 200 километров труб, куда уберут воздушные провода. Это повысит безопасность и надежность их использования, поможет убрать паутину проводов над улицами», - сказал Бирюков.

Он добавил, что более 400 кабельных колодцев позволят без разрытий выполнить ремонт поврежденных линий или подключить новые.

По его словам, уже установлено более 17 километров гранитного бордюрного камня, крупноразмерной гранитной плиткой замощено более 134 тысяч квадратных метров, обустроено 73 тысячи квадратных метров газонов, на проезжей части отремонтировано более 52 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также подходит к концу монтаж опор освещения и контактной сети.

«Основные работы по благоустройству планируется завершить уже летом. Осенью, в наиболее благоприятное для этого время, здесь высадят деревья», – сказал Бирюков.

По его словам, помимо пространства перед аркой главного входа, в зону благоустройства включены Останкинский проезд, Продольный и Поперечный переулки, улица Сергея Эйзеншейна от Продольного проезда до проспекта Мира. Общая площадь благоустраиваемой территории – более 37 гектаров.

В настоящее время продолжается благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Рабочий и колхозница» и скверу Космонавтов. В работах задействованы 3,5 тысячи человек и 500 единиц техники.

Масштабная реконструкция выставочного комплекса началась четыре года назад. Работы подобного масштаба здесь не проводились с 1950-х годов. В настоящее время на ВДНХ в работе находятся порядка 40 объектов, в том числе павильоны центральной зоны выставки и фонтаны.