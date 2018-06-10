РИАМО - 10 июн. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 20 возгораний, в их ликвидации были задействованы более 170 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров - 20. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 175 человек, 50 единиц техники», - говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 19 раз, при этом было спасены 22 человека.
Происшествий на водных бассейнах не зафиксировано. Также за сутки был зафиксирован один случай возгорания сухой травы.
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