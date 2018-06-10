РИАМО - 10 июн. В Москве и в Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по области 14-19», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха будет по-прежнему ниже климатической нормы. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Такая неустойчивая погода станет неблагоприятной для большинства метеозависимых людей. Особенно это касается людей с заболеваниями бронхов и легких, с сердечно-сосудистыми недугами и испытывающими боли в суставах и позвоночнике», - отмечается в сообщении.

Синоптики отмечают, что у людей, ослабленных хроническими заболеваниями, может быть бурная психологическая реакция на затяжные холода и как появление этого недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма.

«В такие дни отнеситесь внимательней к своему организму. Соблюдайте режим труда и отдыха, больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости следует воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом», - добавляется в сообщении.