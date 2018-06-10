РИАМО - 10 июн. Информация о минировании семи объектов на территории Московской области не подтвердилась, в рамках обследования зданий были эвакуированы почти 2 тысячи человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В период с20:05 по 22:50 9 июня в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступила информация об угрозе минирования семи объектов. В 22:50 обследование всех зданий было завершено, сообщение не подтвердилось. Всего были эвакуированы 1985 человек, из них 180 детей», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, эвакуация проводилась по двум адресам: город Щелково, Пролетарский проспект, дом 18 - эвакуированы 1,1 тысячи человек, из них 80 детей; городской округ Котельники, Новорязанское шоссе, дом 24 - эвакуированы 850 человек, из них 100 детей.

Также сообщение о минировании поступило в городском округе Подольск, подмосковном Королеве, Одинцовском районе, городе Пушкино и в Электростали.



