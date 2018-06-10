РИАМО - 10 июн. Улицы столичного района Хорошевский полностью перекроют утром в воскресенье в связи с проведением «Красочного забега», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением «Красочного забега». Участок 1: улица Авиаконструктора Микояна от улицы Авиаконструктора Сухого до Ходынского бульвара будет закрыта 10 июня с 09:00 до 10:45. Участок 2: 4-й Ходынский проезд от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара закроют 10 июня с 09:00 до 11:50», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в воскресенье с 9:00 до 12:00 также закроют для движения участок от Ходынского бульвара и прилегающих улиц, а также 1-й Ходынский проезд от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого.

«Красочный забег» состоится в воскресенье в Москве. Спортсмены пробегут 5 километров через четыре разноцветные зоны. Это один из немногих забегов, где время участников официально не фиксируется. Первый подобный забег состоялся в 2013 году.