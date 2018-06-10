РИАМО - 10 июн. В связи с окончанием нерестового периода с воскресенья в Московской области снимается запрет на добычу рыбы на водных объектах региона, ранее Минэкологии усилило охрану рыбных запасов на время весеннего нереста, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологи и природопользования Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган напомнил, что в водных объектах региона запрещен вылов европейской ручьевой миноги, стерляди, синца, русской быстрянки, обыкновенного подуста, чехони, европейского хариуса, обыкновенного сома, берша, обыкновенного подкаменщика.

«У меня большая просьба ко всем жителям Подмосковья – помогите в охране водных биоресурсов. Если вы столкнетесь с фактами браконьерства и нарушения охранного режима, сообщайте об этом на горячую линию Росрыболовства, или непосредственно в Минэкологии. Надзор осуществляют специальные органы, но ответственность за сохранение биоресурсов несем мы все», – подчеркнул Коган.

Надзор за охраной рыбных запасов осуществляет Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. Телефон для связи: 8(499)611-83-01, е-mail: moscowobl-moktu@mail.ru. Телефон горячей линии: 8(499)611-53-70, круглосуточный: 8(917)573-20-49. Интернет-ресурс: http://www.moktu.ru.