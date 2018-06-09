РИАМО - 9 июн. В настоящее время на перегоне Дорохово – Можайск Белорусского направления Московской железной дороги движение поездов осуществляется по всем путям после того, как в электричке на станции «Кукаринская» произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Как уточняется в материале, диспетчеры МЖД принимают все меры, чтобы сократить опоздание трех задержанных пригородных поездов.

«На платформе «Кукаринская», расположенной на перегоне Дорохово – Можайск, были высажены пассажиры пригородного поезда №6257 Москва – Бородино в связи с возникшим задымлением в одном из вагонов с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался», - говорится в сообщении.

Для продолжения поездки пассажиры воспользовались попутными электропоездами.

На место были вызваны городские пожарные расчеты. Вагон, где возникло возгорание, был отцеплен от состава, чтобы огонь не распространился на соседние вагоны. На период устранения возгорания движение поездов на перегоне осуществлялось по одному пути.

Пожарные ликвидировали возгорание. Железнодорожники убрали поезд с перегона. Причины задымления выясняются.