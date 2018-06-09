РИАМО – 9 июн. Гражданин Вьетнама вынужден был заплатить за поездку с Красной площади до аэропорта «Шереметьево» 23,3 тысячи рублей, турист написал заявление в полицию, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, мужчина поймал такси в центре столицы. Водитель сообщил ему, что оплата будет определяться по счетчику.

«В аэропорту таксист назвал стоимость поездки – 23,3 тысячи рублей. Турист отказался платить такую сумму, но водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги», – говорится в сообщении.

Разобраться в ситуации вьетнамец попросил сотрудников правоохранительных органов. Написав заявление, обманутый мужчина улетел домой.