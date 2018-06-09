РИАМО – 9 июн. Результаты участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии и математике базового уровня в 2018 году выросли, по сравнению с прошлым годом, средний балл по информатике в 2018-м незначительно ниже, чем годом ранее, сообщается на сайте Рособрнадзора.

«По предварительным данным, средний балл участников ЕГЭ по математике базового уровня составил в 2018 году 4,29, незначительно улучшившись по сравнению с прошлогодним (4,24)», – говорится в сообщении.

Данный экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Базовую математику сдавали 567 тысяч участников, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее.

Число участников, которым не удалось набрать минимальные три балла, продолжает сокращаться четвертый год подряд. В 2018 году не преодолели минимальный порог 3,1% участников, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Средний результат на ЕГЭ по географии на 1,5 выше, чем в прошлом году. Экзамен сдавали 16 тысяч участников – на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Число не преодолевших минимальную границу в 37 баллов, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 2%.

Средний балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ сопоставим с результатами прошлого года. Экзамен сдавали 67 тысяч участников – на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Средний балл ЕГЭ по информатике в 2018 году сопоставим с аналогичным показателем прошлого года. Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81-100 тестовых баллов.

По итогам первых экзаменов есть первые стобалльники 2018 года. 64 участника написали на 100 баллов ЕГЭ по географии, 254 – по информатике.