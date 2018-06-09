РИАМО - 9 июн. Сотрудники электросетевой компании в ходе работ по прокладыванию кабеля нарушили благоустроенный участок возле жилого дома в подмосковном Реутове, после предписаний инспекторов Госадмтехнадзора Московской области нарушения были устранены, сообщила в субботу руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Как было зафиксировано инспекторами около многоквартирного дома по улице Молодежной был проведен комплекс работ по прокладке электрического кабеля к строящейся автопарковке. В ходе работ была частично разрушена заасфальтированная пешеходная дорожка, не выровнен грунт в месте разрытия. Все эти нарушения были немедленно зафиксированы инспекторами», – сказала Витушева.

Представителя городской электросетевой компании пригласили в территориальный отдел ведомства, где ему предъявили совершенные им нарушения.

«Представитель организации не стал отрицать вину и пообещал, что благоустройство будет восстановлено. Действительно, в течении недели рабочими был отремонтирован вскрытый отрезок асфальтового покрытия пешеходной дорожки, территория разрытия выровнена и засеяна газонной травой», – пояснила Витушева.

Она отметила, что губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз называл благоустройство в числе основных направлений, на которые должны в первую очередь обращать внимание власти муниципальных образований.