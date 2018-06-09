РИАМО - 9 июн. Центральная пригородная пассажирская компания подготовилась к работе в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA: назначила дополнительные электропоезда, провела обучение персонала, выполнила ремонтные работы на станциях и остановочных пунктах, а также разработала специальную туристическую программу для болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Инфраструктура и подвижной состав ЦППК полностью готовы к работе в период увеличения пассажиропотока. Все каналы продаж будут функционировать в штатном режиме. В случае необходимости компания увеличит количество касс и мобильных кассиров», – говорится в сообщении.

ЦППК обеспечит резервными электропоездами арендуемые депо «Нахабино», «Апрелевка», «Перерва». В остальных депо ОАО «РЖД» также предусмотрен резервный подвижной состав. Это позволит в случае возникновения нештатных ситуаций (аварий, поломок составов) оперативно возобновить перевозки на всех направлениях.

Помимо этого, компания подготовила комплексную туристическую программу для гостей чемпионата. Совместно с партнерами были разработаны 10 тематических экскурсионных поездок в Рязань, Звенигород, Коломну и другие старинные русские города. Информация о них включена в «Гид болельщика», специальный путеводитель ЦППК.

На 29 станциях полигона компании установлены туристические стенды-навигаторы, которые помогут сформировать маршрут самостоятельного путешествия. Для иностранных гостей подготовили дополнительные аудиогиды на английском языке. Их можно бесплатно прослушать на сайте компании или в приложении izi.TRAVEL.

В дни проведения матчей чемпионата мира болельщики имеют право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК (кроме того, бесплатные проездные документы оформляются в течение 4 часов после окончания игры). Аккредитованные лица ЧМ-2018, волонтеры и неаккредитованные журналисты также имеют право на бесплатный проезд при предъявлении соответствующих документов.

Стикеры с порядком оформления и перечнем необходимых документов будут размещены на кассовых окнах, информация также опубликована на сайте и на страницах компании в соцсетях.

Для болельщиков, которые отправятся на футбольные матчи 27 июня, 3 и 11 июля – дни, когда игры начнутся в 21.00, ЦППК назначила 38 дополнительных пригородных поездов с 00:00 до 03:00 часов.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства.