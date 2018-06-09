РИАМО - 9 июн. Спасатели ликвидировали пожар в вагоне электрички на станции «Кукаринская» Белорусского направления Московской железной дороги, на возгорании работали три единицы техники и десять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 19:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область, Можайск, станция «Кукаринская».

«В 19:43 – локализация пожара на площади 10 квадратных метров. В 19:44 – ликвидация открытого горения. В 20:00 – полная ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли три единицы техники и десять человек, отмечается в материале.