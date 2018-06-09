РИАМО - 9 июн. Выставка, приуроченная к открытию чемпионата мира 2018 года «Мяч круглый, поле ровное. Хроники российского футбола 1897–2018» открылась на ВДНХ в павильоне №67 «Карелия», говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«Проект ориентирован и на москвичей, и на туристов. Он будет интересен болельщикам всех стран без исключения. Это отличная возможность поближе познакомиться с культурой и спортивными традициями страны-хозяйки нынешнего мирового первенства», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Наталья Сергунина.

Для посетителей с 10 июня на выставке стартуют групповые экскурсии на русском и английском языках, которые будут проводиться в выходные и праздничные дни, в 15:00.

Экспозиция выставки состоит из трех разделов. Уникальная хроника, спортивные карточки советского периода, плакаты и трофейные кубки, а также курьезные высказывания комментаторов и даже мультфильмы о футболе – все это увидят посетители первого раздела выставки.

В «Зале славы» представлены 11 гипсовых образов легендарных отечественных футболистов, которых выбрали в результате открытого интернет-голосования. Это Лев Яшин, Александр Старостин, Олег Кузнецов, Вагиз Хидиятуллин, Александр Чивадзе, Андрей Канчельскис, Игорь Нетто, Федор Черенков, Олег Блохин, Никита Симонян и Эдуард Стрельцов.

На поле сборная в таком составе никогда не выходила и впервые «собралась» на ВДНХ. Рядом с каждой фигурой есть наушники. Надев их, можно услышать биографию спортсмена от первого лица, рассказанную молодыми игроками – воспитанниками футбольной академии. Также в экспозицию входит видеохроника.

Третий раздел выставки – «Современная история российского футбола и околофутбола». В ней представлен период с 1992 года и по сей день. Посетители увидят исследовательский фотопроект «Национальная сборная» документального фотографа Сергея Новикова, серию фотографий Марго Овчаренко о женском футболе, проект «Без страха и боли» – крупные планы татуировок футбольных болельщиков.