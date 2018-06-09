РИАМО - 9 июн. Жилые дома №№2 и 3, а также котельный комплекс построили на бульваре Зеленые аллеи в подмосковном Видном, по результатам выездной проверки будет принято решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения об устранении замечаний по результатам проведенных проверок по извещению об окончании строительства жилых домов №№2 и 3 и котельного комплекса (первый этап) в составе второй очереди комплексной жилой застройки на бульваре Зеленые аллеи в городе Видное Ленинского района», – говорится в сообщении.

С 14 июня инспекторский состав приступит к проведению выездной проверки объектов, по результатам которой будет принято решение о выдаче заключения о соответствии.

Дома первой очереди жилого комплекса уже введены в эксплуатацию. В доме №2,4 на 418 квартир завершается процесс заселения. Концепция развития микрорайона предполагает строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры.

Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ГК «МИЦ».