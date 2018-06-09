РИАМО - 9 июн. Тематические ярмарки, посвященные Дню России, пройдут в ряде муниципалитетов Подмосковья, там посетители смогут попробовать солдатскую кашу, поучаствовать в розыгрыше подарков, а также приобрести продукцию с символикой праздника, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Кроме привычных товаров, на праздничных ярмарках гости смогут приобрести сувенирную продукцию с тематикой «День России» – мыло ручной работы, ленты, резинки для волос, значки и броши, а также воздушные шары, безалкогольные напитки, кукурузу, карамельные яблоки, восточные сладости и многое другое», – говорится в сообщении.

Солдатскую кашу всем желающим раздадут в подмосковном Королеве, а в Зарайске пройдет бесплатный розыгрыш подарков для посетителей, при этом в розыгрыше будут участвовать товары и продукция, представленная участниками ярмарки.

В Шатуре в сквере «Олимпийский» в рамках ярмарочных мероприятий пройдет фестиваль «Шатурский пирОК», после этого состоится межнациональный турнир по мини-футболу среди любительских команд. В 18:00 пройдет благотворительный «Гараж-Сэйл», включающий выступление лучших диджеев округа. Также запланирован концерт с выступлением гармонистов, а завершится программа праздничным фейверком.

Помимо этого, в июне на территории региона будет организовано порядка 25 сельскохозяйственных ярмарок, на которых будет представлена продукция для дачников и садоводов – саженцы, декоративные кусты, цветы, семена, удобрения, плодовые деревья, посадочный материал, садовый инвентарь и сопутствующие товары.

Также пройдут бесплатные лекции, на которых можно будет получить практические советы от региональных фермеров по уходу за первыми всходами и удобрением будущего урожая.

Всего в июне в Подмосковье пройдет 274 ярмарок, из которых 70 – тематические. Наибольшее количество ярмарок пройдет в городских округах Балашиха, Истра, Красногорск, Луховицы, Люберцы и Одинцовском и Щелковском муниципальных районах.

В июне в ярмарочных мероприятиях примет участие множество уникальных предпринимателей, фермеры, производители, монастырские хозяйства из 41 региона РФ и стран ближнего зарубежья.