РИАМО - 9 июн. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел в субботу новое футбольное поле спортивного комплекса Олимпийской деревни-80 и встретился с юными спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Москва полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу. Но, занимаясь подготовкой инфраструктуры для большого футбола, мы гораздо больше делаем для развития общедоступного спорта. В ближайшие годы в Москве будет построено 11 полноценных футбольных полей для любительских команд и спортивных школ. Из них четыре уже построены», – сказал Собянин.

По его словам, поля будут иметь обогрев, поэтому играть в футбол на них можно будет практически круглый год.

Футбольное поле в Олимпийской деревне размером 105 на 68 метров оборудовано искусственным покрытием с подогревом и дренажной системой, что позволяет здесь играть в футбол практически круглый год.

Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80 является одним из крупнейших и популярнейших физкультурно-спортивных центров на западе столицы. В спорткомплексе проходят тренировки сборных команд России и Москвы по вольной и греко-римской борьбе, соревнования различного уровня по боевым искусствам и игровым видам спорта.

Кроме того, в комплексе работают более 30 спортивных клубов и секций по футболу (футбольная академия), общефизической подготовке, плаванию, единоборствам, игровым видам спорта.