РИАМО - 9 июн. Еще один оператор каршеринга может прийти в подмосковные Химки уже этим летом, в настоящее время компания YouDrive ведет переговоры с администрацией муниципалитета о запуске своей услуги, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Таким образом, компания может пополнить список операторов, реализующих свои услуги по аренде автомобилей на территории городского округа. В настоящее время жители и гости округа могут взять в аренду автомобили операторов BelkaCar, «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль»», – говорится в сообщении.

Каршеринг – один из самых популярных в настоящее время сервисов по аренде автомобилей. В Химках он является неотъемлемой частью реализации программы «Умный город». Так, в этом году муниципалитет стал первым в регионе, где стали доступны услуги каршеринга компании BelkaCar. Автопарк насчитывает более 1,4 тысячи авто, среди которых представлены также модели бизнес-класса.

Каршеринговый сервис позволяет людям находить доступные автомобили рядом с собой и арендовать их через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено» – то есть оплата парковки, бензина и страховки уже включены в стоимость услуги.