РИАМО - 9 июн. АО «Центральная ППК» при поддержке министерства культуры Московской области и туристического проекта «Экоэлектричка» организуют волонтерскую поездку в Приокско-Террасный заповедник, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Поездка бесплатная – ЦППК берет на себя все организационные расходы.

«Гости заповедника смогут принять участие в уборке территории, покраске заграждений, переборке кормов и других активностях. После этого будет организована экскурсия по Приокско-Террасному заповеднику и музею природы», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в поездке, необходимо зарегистрироваться на сайте: http://travel.central-ppk.ru или отправить письмо с заявкой по адресу: travel@central-ppk.ru.

«ЦППК поддерживает развитие внутреннего туризма и вместе с партнерами организует различные мероприятия, которые могут быть интересны туристам. Экопоездка – одно из них. В этом формате мы сочетаем пользу и развлечения: участники помогут в уборке территории заповедника и узнают много нового о флоре и фауне, которые в нем обитают. Мы будем рады, если такой формат отдыха будет интересен нашим пассажирам. Думаю, в дальнейшем мы обязательно повторим экопоездки», – сказал директор по продвижению новых проектов ЦППК Вадим Мишанин.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого – особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Это один из самых маленьких заповедников страны, однако на площади около 5 тысяч гектаров обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Главной достопримечательностью заповедника является зубр – дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое совсем недавно стояло на грани исчезновения.