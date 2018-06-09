РИАМО - 9 июн. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку хода строительства жилого дома №2 с паркингом в городе Пушкино на улице Степана Разина, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время в девятиэтажном жилом доме завершается монтаж инженерных сетей, ведутся работы по благоустройству территории. Строительство в графике.

«Инспекторским составом выявлены нарушения при монтаже инженерных сетей, а также в части ведения исполнительной документации. Подрядчику указано на нарушения, участники строительства приступили к их устранению», – сказал начальник регионального стройнадзора Артур Гарибян.

По его словам, в случае, если выявленные нарушения не будут устранены до окончания плановой проверки, которая завершится 15 июня, будут применены меры административного воздействия.

Застройщиком выступает ООО «Компания «Центр-2000». Финансирование – средства инвестора. Планируемый срок завершения работ – третий квартал 2018 года.