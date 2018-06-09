РИАМО - 9 июн. В субботу в Москве открылся городской оперативный штаб чемпионата мира по футболу FIFA-2018, расположенный на территории «Лужников», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с сегодняшнего (9 июня – ред.) дня в «Лужниках» работает городской оперативный штаб для мониторинга ситуации и решения вопросов, возникающих в ходе проведения чемпионата мира по футболу. Сотрудники штаба имеют полномочия на месте принимать все необходимые решения», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В состав городского оперативного штаба входят представители органов власти города Москвы и силовых ведомств. Руководитель штаба – заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В рамках штаба действует рабочая группа, включающая сотрудников департамента ЖКХ, спорта и туризма, транспорта и ряда других. Члены рабочей группы приступили к ежедневному дежурству в оперативном штабе.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».