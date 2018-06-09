РИАМО - 9 июн. ФГУП «Главное военно-строительное управление №12» по требованию прокуратуры ликвидировало задолженность по страховым взносам более чем на 1,2 тысячи работников, сообщается на сайте Московской городской военной прокуратуры.

51-я военная прокуратура гарнизона при проверке исполнения законодательства о социальной защите граждан установила, что должностные лица ФГУП «Главное военно-строительное управление №12» в течение трех лет не уплачивали налоги и не перечисляли в государственные внебюджетные фонды страховые взносы на 1 263 работников.

«Сумма задолженности превысила 201 миллион рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования права работников организации восстановлены, задолженность погашена», – говорится в сообщении.