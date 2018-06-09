РИАМО - 9 июн. Полное перекрытие движения ожидается в тоннеле, ведущем от Сколковского шоссе в Московскую школу управления «Сколково» 10 и 11 июня из-за проведения фестиваля «Bosco Fresh Fest 2018», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в тоннеле, ведущем от Сколковского шоссе в Московскую школу управления «Сколково» 10 и 11 июня круглосуточно с полным перекрытием», – говорится в сообщении.

Десятого и 11 июня на газоне Московской школы управления «Сколково» пройдет «Bosco Fresh Fest». В этом году тема фестиваля – космос. На площадке представят современную музыку и множество молодежных развлечений.