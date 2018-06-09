РИАМО – 9 июн. Сборную Португалии по футболу и ее лидера Криштиану Роналду угостили караваем во время прибытия на базу в подмосковном Кратове Раменского района, сообщает РИА Новости.

Футбольная сборная Португалии прибыла на свою тренировочную базу в Подмосковье. Во время турнира чемпионы Европы-2016 будут базироваться в подмосковном Кратове в учебно-тренировочном центре «Сатурн».

«Под аккомпанемент «Подмосковных вечеров» после церемонии фотографирования команды к сборной подошла девушка в традиционном русском наряде с караваем. Одним из первых отломить кусок каравая был удостоен Роналду, который сразу же попробовал его на вкус», – говорится в сообщении.

Сборная Португалии сыграет на ЧМ-2018 в группе B, где ее соперниками будут команды Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».