РИАМО - 9 июн. Сборная Московской области заняла первое командное место на прошедшем в Смоленске командном чемпионате России и первенстве страны по эстафетному бегу, подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта региона.

«Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики отметило достижения сборной команды Московской области на прошедшем в Смоленске командном чемпионате России и первенстве России по эстафетному бегу. На этих стартах сборная региона заняла первое командное место, завоевав в общей сложности 16 медалей: четыре золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых», – говорится в сообщении.

По итогам соревнований, руководство федерации легкой атлетики решило наградить главного тренера Центра подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и президента Федерации легкой атлетики региона Артура Карамяна. Ему вручили «Золотую шиповку».

«Артур Карамян качественно и профессионально выполняет свою работу. Как правило, такой подход к делу заметен и другим людям, что мы и видим в случае с награждением Карамяна «Золотой шиповкой»», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Награждали Карамяна исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Паркин и спортивный директор федерации Андрей Крупорушников.