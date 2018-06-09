РИАМО - 9 июн. Многофункциональный центр планируют сделать из кинотеатра «Полярный» в столичном районе Южное Медведково, сообщается на сайте RosTender.info.

«Из заброшенного кинотеатра «Полярный» в Южном Медведково планируют сделать многофункциональный развлекательный центр. Проект реконструкции, как ожидается, будет готов осенью 2018 года», – говорится в сообщении.

Государственное предприятие Москвы «М.Прогресс» объявило тендер на разработку проектно-сметной документации, заявки на который принимаются до 29 июня. Итоги конкурса планируется подвести 4 июля.

Стоимость работ по подготовке проекта оценивается в 22,6 миллиона рублей. Финансирование будет вестись за счет собственных средств предприятия.

«Проектом необходимо предусмотреть оснащение киноконцертного зала на 360 зрителей, создание трех кинозалов – на 160, 144 и 70 мест, фуд-корта и игровой зоны для проведения детских праздников, гардероба, фойе и снэк-баров на каждом этаже», – уточняется в сообщении.

Согласно документации тендера, проект должен быть готов в течение 90 дней со дня подписания договора.