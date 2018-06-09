РИАМО – 9 июн. Введение в России сбора на зарубежные вина повысит конкурентоспособность отечественных производителей, большая часть натуральных вин на рынке достаточно высокого качества, но зарубежные аналоги дешевле, сообщил председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Для развития российского виноделия нужно снизить конкуренцию с дешевыми иностранными винами. Об этом в своем обращении к президенту написал уполномоченный по правам предпринимателей и председатель Совета союза виноградарей и виноделов России Борис Титов. По его задумке, сумма сбора может составить 30 рублей с бутылки.

«К сожалению, сейчас российские вина высокого качества из-за больших издержек слишком дороги по отношению к своим зарубежным аналогам. Качество у нас уже есть. К сожалению, сложная экономическая ситуация, сложности с финансированием не помогают. Зачастую виноделы просто не могут производить продукт высокого качества именно из-за того, что приходится понижать ценник и, как следствие, – качество вина», – сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Павел Титов.

По его словам, львиная масса натуральных вин, которая сейчас находится на рынке — достаточно высокого качества, но, к сожалению, их зарубежные аналоги просто дешевле.

По словам Титова, также отечественные виноделы нуждаются в государственных субсидиях. Но здесь, как и в случае с другими отраслями, каждый вложенный рубль даст большую отдачу в виде увеличения налоговых платежей от продажи алкоголя.