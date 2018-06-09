РИАМО – 9 июн. Согласно опросу «Левада-центра», только 49% россиян знают официальное название праздника, который отмечается 12 июня, опрос был проведен 24 – 30 мая, сообщает Газета.ru.

Наиболее частым ошибочным вариантом стало название «День независимости России» – это мнение разделяет 34% россиян.

«Другие варианты названия связаны с историей, но популярностью не пользуются: годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете России празднуют 2% россиян, и еще 1% – годовщину выборов первого президента России. 11% признались, что вообще не знают название праздника», – говорится в сообщении.

Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России.

Двенадцатого июня в РФ отмечается важный государственный праздник – День России. До 2002 года он именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.