РИАМО – 9 июн. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко отметил необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, сообщает Газета.ru.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Порошенко обратил внимание на голодовку украинских заключенных в России и также потребовал их освобождения.

Последний телефонный разговор президентов России и Украины состоялся в феврале 2018 года. Тогда обсуждались вопросы обмена пленными и встречи министров иностранных дел стран «Нормандской четверки».

Служба безопасности Украины 15 мая провела беспрецедентную операцию в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина». В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене.