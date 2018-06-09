РИАМО - 9 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «ПрофитПро» в отношении многофункционального центра «Дмитровский» необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ПрофитПро» на действия (бездействие) МАУ «МФЦ «Дмитровский» при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения и оргтехники.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ПрофитПро» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.