РИАМО - 9 июн. По данным социологических исследований, около 80% москвичей оказывали безвозмездную помощь другим людям за последние два года, сообщила в субботу председатель комитета общественных связей столицы Александра Александрова.

«Мы проводили много социологических исследований, которые говорят о том, что 80% москвичей за последние год-два помогали чужим людям», - сказала Александрова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что москвичи помогали разными способами — от перечислений денег в благотворительные фонды и передачи нуждающимся людям вещей до волонтерства.

Кроме того, она добавила, что конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на получение грантов мэра Москвы позволяет узнать людям о новых благотворительных фондах, которым можно помочь.

«Задача этого конкурса — не только поддержать лучшие проекты, но и показать те организации, которые работают давно, у них доказаны истории успеха, и, действительно, те социальные проекты и услуги, которые они реализуют для жителей, имеют свою эффективность», - заключила Александрова.