РИАМО - 9 июн. Управление столичного Роспотребнадзора через суд добилось выплаты компенсации со стороны фитнес-клуба клиенту, который оказался недоволен предоставленными услугами, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Южном округе обратился гражданин по вопросу нарушения прав потребителя в фитнес-центре ООО «Зебра Орджоникидзе». Между ним и фитнес-центром был заключен договор на предоставление спортивно-оздоровительных услуг. Мужчина оплатил услуги в размере 25,9 тысячи рублей, однако центр услуги надлежащего качества не оказал.

«Потребитель направил ООО «Зебра Орджоникидзе» претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть денежные средства. Ответа на претензию потребитель не получил и обратился в территориальный отдел управления Роспотребнадзора, который направил исковое заявление в суд», – говорится в сообщении.

Мировой судья судебного участка № 244 Донского района города Москвы вынес решение о расторжении договора, заключенного между потребителем и ООО «Зебра Орджоникидзе», и взыскании с общества в пользу потребителя 43,35 тысячи рублей компенсации.