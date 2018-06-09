РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска неизвестные подожгли мусорный контейнер и сбежали, их засняли на видео и теперь разыскивают, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 8 июня.

«Вчера (8 июня – ред.) в микрорайоне Климовск на улице Ленина, у дома №30, в период с 11:55 до 12:00 неустановленными лицами был совершен поджог мусоросборочного контейнера», – говорится в сообщении.

Просят всех, кто располагает информацией о личностях нарушителей, сообщить в Климовский отдел полиции по телефону: 8(496)762-22-83.

Территориальное управление выразило благодарность службе пожарной охраны за оперативные действия по ликвидации возгорания.